Le fournisseur d’infrastructure hyper-convergée Nutanix annonce des mises à jour et nouvelles mesures incitatives au sein de son programme partenaire Elevate.

Une équipe dédiée, baptisée CLARC (Channel Led Autonomous Resource Center), est désormais allouée pour aider les partenaires. « Le CLARC est formé à toutes les facettes de la vente. Nous pouvons aider un partenaire dans un premier temps et le placer dans un programme de formation ensuite pour plus d’autonomie », déclare David Gwyn, responsable du réseau de distribution de Nutanix, auprès de CRN.

Le fournisseur accorde désormais à ses partenaires une remise de 2%, jusqu’à 7.500 dollars, pour la signature et l’enregistrement de nouveaux contrats. Les rabais seront jusqu’à 40% plus élevés que pour les transactions non enregistrées.

Nutanix prévoit aussi d’octroyer des primes aux partenaires les plus performants via son programme Outperformance Rebate.

« Ces nouvelles mesures donnent le contrôle aux partenaires tout au long du cycle de vente », ajoute David Gwyn. « Ils obtiendront une meilleure marge et recevront davantage de remises pour leurs performances de vente ».