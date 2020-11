L’exercice fiscal 2021 de Nutanix a dépassé les attentes. A l’issue du premier trimestre le spécialiste de l’hyperconvergence a surpassé ses indicateurs clés que sont les ACV (valeur annualisée des contrats). Malgré la pandémie de Covid-19, la valeur annualisée des contrats a bondi de 29% en un an à 1,29 milliard de dollars pour une durée moyenne de 3,5 ans. La valeur annualisée des contrats facturés a grimpé de 10% pour atteindre 137,8 millions de dollars.

Le chiffre d’affaires du trimestre a en revanche très légèrement reculé (-0,4%) à 312,8 millions de dollars. La marge brute GAAP a progressé de 120 points de base à 78,3%. En termes non-GAAP, elle a gagné 180 points de base à 81,9%. Les dépenses d’exploitation GAAP ont baissé de 8% à 426,9 millions de dollars. En termes non-GAAP, elle ont chuté de 12% à 341,2 millions de dollars. Le flux de trésorerie disponible s’est établi à -16,3 millions de dollars contre -44,4 millions de dollars un an plus tôt, soit un mieux de 28,1 millions de dollars. La perte opérationnelle s’établit à 0,44 dollar par action contre 0,71 dollar un an plus tôt. Wall Street tablait sur 0,57 dollar par action.

Pour le deuxième trimestre, Nutanix table sur une Facturation ACV de 145 à 148 millions de dollars, une marge brute d’environ 81,5% et des dépenses d’exploitation non-GAAP comprises entre 360 millions de dollars et 370 millions de dollars.

« Notre stratégie ACV-first et notre solide exécution de mise sur le marché ont conduit à une surperformance de tous les indicateurs financiers clés, y compris une croissance de la facturation ACV de 10% en glissement annuel et une croissance du taux de rotation ACV de 29% en glissement annuel », se félicite dans un communiqué Duston Williams, directeur financier de Nutanix. « Pour l’avenir, nous restons concentrés sur la gestion réfléchie des dépenses d’exploitation tout en poursuivant la transformation de notre modèle d’entreprise et sommes confiants dans la capacité de Nutanix à générer une croissance à long terme pour le bénéfice de toutes les parties prenantes. »

« Nous sommes satisfaits de notre performance financière au premier trimestre, qui a marqué un bon début de l’exercice 2021, notamment l’adoption accrue de nouveaux produits ainsi que la croissance continue de notre logiciel d’infrastructure hyperconvergée de base », indique de son côté le président, CEO et co-fondateur de la société, Dheeraj Pandey.

Rappelons que ce dernier quittera Nutanix au plus tard le 31 janvier prochain pour .