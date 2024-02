Numeryx, un acteur européen de la transformation digitale des entreprises et de la cybersécurité, positionne la qualité et la RSE au centre de sa gouvernance et se voit décerner la certification Bronze d’Ecovadis. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de transformation et de structuration de l’entreprise qui vient de lancer la nouvelle étape de son plan de croissance.

Se positionner comme une ESN performante ne se limite pas à réaliser une simple croissance de son chiffre d’affaires. La dimension RSE est aujourd’hui un élément clé à prendre en compte. C’est dans ce contexte que Numeryx a su investir depuis plusieurs années pour avoir un impact positif en matière de RSE, que ce soit pour son organisation ou celles de ses clients et partenaires. Le projet RSE de Numeryx, porté par la Direction générale, a rapidement pu donner des résultats concrets grâce à l’implication quotidienne des collaborateurs du groupe.

Mondher AYADI, fondateur de Numeryx « Notre groupe souhaite se positionner comme une organisation engagée qui est en mesure de conjuguer une croissance durable et une amélioration continue de ses process et de sa démarche qualité. La RSE est un élément clé de cette approche vertueuse. Nous comptons poursuivre nos investissements en ce sens et nous distinguer de la concurrence qui se tourne encore trop fréquemment vers la recherche de succès commerciaux à court terme sans se préoccuper de l’impact de ses actions : sobriété énergétique, emploi durable, etc. »