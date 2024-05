Le groupe Numeryx, éditeur du firewall souverain Asguard via sa marque Sasyx, accède à un nouveau label de référence dans le monde de la Cybersécurité.

Le label « France Cybersecurity » est une marque de référence pour attester aux utilisateurs (en France et à l’international) que les produits et les services labellisés sont français et commercialisés. Le label France Cybersecurity a été créé pour permettre aux entreprises du secteur de valoriser l’excellence française en matière de cybersécurité. Cet appel concerne la labellisation des produits, les services managés et les activités de conseil développés par des entreprises françaises, à destination des utilisateurs et donneurs d’ordres internationaux de tous secteurs. https://www.confiance-numerique.fr/label-france-cybersecurity/

Cette annonce est un fort différenciateur au regard du peu d’acteurs de son secteur qui peuvent réellement se prévaloir de développer, exploiter, héberger et opérer de bout en bout un Firewall made in France. Plus globalement, l’attribution de ce label s’inscrit dans le cadre d’une démarche continue de passage de certifications et d’accréditations que le groupe a initié depuis 2023.

Mondher AYADI, fondateur de Numeryx « Nous sommes fiers d’accéder à ce référencement et remercions le jury d’attribution de nous avoir accordé le LABEL FRANCE CYBERSECURITY 2024.Nous allons accélérer nos démarches et continuer d’investir pour innover et offrir à nos clients un firewall unique et reposant sur une architecture robuste et souveraine. À ce jour, peu d’acteurs peuvent se prévaloir d’une telle approche. »