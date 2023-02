Microsoft avertit les utilisateur·rice·s d’Outlook.com d’une nouvelle panne susceptible de les empêcher d’envoyer, de recevoir ou de rechercher des emails. La panne affecte principalement l’Amérique du Nord mais pas seulement.

« Nous travaillons sur des solutions pour restaurer la disponibilité du service. Reportez-vous à EX512238 ou à https://portal.office.com/servicestatus pour des informations plus détaillées », indique le géant de Redmond.

Ce nouveau problème fait suite à une panne mondiale ayant touché des services Microsoft à la fin janvier, notamment Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Graph, PowerBi, M365 Admin Portal, Microsoft Intune, Microsoft Defender for Cloud Apps et Microsoft Defender for Identity.

Microsoft prévoit de publier un rapport final d’examen post-incident d’ici la mi-février.