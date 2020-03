Le monde de la distribution connait de profonds bouleversements qui l’amène à évoluer et à mettre en œuvre de nouveaux dispositifs pour répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs. A titre d’exemple, la gestion d’un site marchand ne se limite plus à la simple représentation visuelle de ses produits. C’est dans ce contexte que le « Online Visual Merchandising » semble ouvrir un large éventail d’outils pour attirer de nouveaux clients et mettre en valeur les produits présentés.

Mais qu’est-ce que l’Online Visual Merchandising” ?

Attention il est important de différencier la notion d’Online Merchandising et celle de Online Visual Merchandising.

Le Online Merchandising concerne uniquement la présentation stratégique des produits sur un site web, mais le « Online Visual Merchandising » est une notion plus globale ; c’est l’art d’utiliser tous les éléments visuels d’un site marchand pour améliorer l’expérience globale délivrée aux clients.

Le Online Visual Merchandising permet donc de présenter à la fois des produits à leurs avantages, et de créer un environnement propice à la vente. Il est primordial que le client aime passer du temps sur un site et qu’il se dise qu’il a tout intérêt à faire ses achats. Le site doit donc être constamment réorganisé afin de coller au plus près à leurs besoins. Le Online Visual merchandising donne donc un réel avantage concurrentiel pour stimuler les ventes en ligne et prendre le pas sur la concurrence. Par conséquent, le principal objectif est d’influencer le comportement des clients.

4 points clés liés à l’utilisation de l’Online Visual Merchandising

La qualité des visuels est essentielle pour stimuler les ventes.

Pour 93% des consommateurs, l’aspect visuel d’un produit en ligne est le facteur clé de leur décision d’achat. En effet, ce qui n’attire pas immédiatement l’œil, peut rapidement motiver l’abandon du prospect.

Le Online Visual Merchandising favorise la conversion et les ventes complémentaires. Il ne faut pas oublier qu’au-delà de l’objet, il y a aussi son environnement. La mise en ambiance d’un meuble par exemple est essentielle pour pouvoir visualiser l’impact esthétique dans une pièce..

L’image de marque est fortement impactée par l’esthétique des visuels. Un site web doit attirer l’œil et motiver les clients à rester, l’agencement et les visuels sont donc décisifs pour capter leurs attentions.

C’est aussi un levier de fidélisation efficace. En effet, l’online visual merchandising est une nouvelle façon de créer une expérience client mémorable. Cela doit leur donner des conseils utiles et personnaliser au maximum leurs expériences en leur proposant notamment des produits alternatifs adaptés à leurs goûts.

Qu’est-ce que l’Online Visual Merchandising 2.0

Des visuels 3D pour une expérience visuelle de haute qualité

Pour les retailers, la 3D permet de mieux visualiser les formes, les matériaux et les textures. Les modèles sont optimisés pour chaque plateforme et appareil, ce qui rend beaucoup moins fastidieux et coûteux la mise en place d’une stratégie de contenus.

La personnalisation, la norme de l’expérience client

Les clients veulent acheter des produits qui répondent vraiment à leurs besoins et à leurs goûts. Plus un produit est personnalisable, plus il sera aisé de le commercialiser. Avec la 3D, tous les paramètres du modèle ou « assets » (la taille, les couleurs et les matériaux) peuvent être modifié en fonction des besoins. Les clients peuvent également par exemple découvrir une toute nouvelle façon de créer leur propre expérience de décoration d’intérieur en sélectionnant les modèles qu’ils préfèrent dans un environnement virtuel.

L’interactivité, la clé du succès

La technologie 3D repousse les limites des interactions entre les clients et le site web. Les clients peuvent interagir avec les produits, puisque tous les paramètres des modèles 3D sont entièrement personnalisables en quelques clics. L’interactivité est devenue une option de merchandising visuel incontournable pour le succès de toute offre commerciale. Le consommateur n’est plus passif, il devient acteur et co-créateur de son achat, il se sent privilégié et collabore directement avec le fabricant.

Le Online Visual Merchandising semble donc se positionner comme un véritable must have dans le monde du retail. De plus en plus évoqué, et notamment à l’occasion du NRF 2020, il devrait donc fortement se développer ces prochains mois pour remplacer les traditionnelles photos statiques des sites des retailers. Une chose est sûre, la transformation digitale des professionnels de la distribution s’accélère et va créer de nouveaux réflexes de consommation.

Par Olivier Devienne – VP Retail chez Hubstairs