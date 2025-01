Nomios se montre satisfait de l’utilisation des outils d’IA générative par ses équipes d’analystes. Après une année de test, l’intégrateur francilien a officiellement intégré la plateforme d’intelligence artificielle de la startup française de cybersécurité Qevlar AI dans ses 7 centres opérationnels de sécurité managée (SOC).

Depuis le lancement de son offre de SOC managé il y a quatre ans, Nomios a fait le choix d’automatiser entièrement le tri de niveau 1 (L1) et la réponse aux alertes pour se concentrer sur les niveaux supérieurs (L2 et L3). La plateforme SaaS de Qevlar AI permet de renforcer cette stratégie dans le domaine très chronophage de la gestion et du tri des alertes.

La solution analyse de manière autonome (sans invite) des données provenant de multiples sources (SIEM, EDR, pare-feu, etc.) et peut livrer un rapport détaillé en moins de 3 minutes, contre 30 minutes en moyenne pour une analyse manuelle. Namios estime qu’elle facilite l’étape de diagnostique et peut faire économiser 50% de temps à ses analystes, leur permettant de se concentrer sur leurs missions critiques.

« Avec Qevlar AI, nos analystes SOC sont désormais des « analystes augmentés », capables d’accélérer les temps de réponse tout en maintenant la qualité », déclare Eric Bohec, chief operating officer (COO) du groupe Nomios.

Après l’intégration réussie de la plateforme dans ses propres opérations, Nomios a conclu un accord avec Qevlar AI pour devenir partenaire intégrateur et revendeur de la solution en Europe. Le groupe la proposera aux entreprises et aux prestataires de services de sécurité gérés (MSSP) dans les huit pays où il opère.