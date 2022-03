L’hébergeur et infogéreur d’applications critiques annonce le renforcement de ses capacités de détection et de remédiation d’incidents de sécurité. Une annonce qui repose notamment sur l’adoption de Reveelium, la solution de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) de l’éditeur français ITrust, et qui se matérialise par le lancement d’une offre de SOC managé baptisée SOC Trust.