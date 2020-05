Alain Rociola a rejoint Lenovo France le mois dernier en tant que Channel Manager du Data Center Group (DCG). Placé sous l’autorité de José Rodrigues, directeur général de l’activité DCG dans l’Hexagone, il a pour mission d’animer et développer le réseau de partenaires. « Une de nos priorités est de consolider notre réseau, qui s’appuie sur plus de .6000 partenaires aujourd’hui. L’arrivée d’Alain va permettre d’étendre nos relations à de nouveaux acteurs et de favoriser la croissance de Lenovo DCG », indique dans un communiqué José Rodrigues .

Alain Rociola était depuis décembre 2016 et jusqu’en février dernier directeur général de Comparex France. Auparavant, il a occupé des fonctions managériales et commerciales chez Arrow ECS France, NDEO (dont il était le fondateur) et Creative Labs. Diplômé de l’université Paris Nord-Paris 13, il a commencé sa carrière en tant que directeur commercial chez Borland Software.