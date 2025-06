Netgear annonce la conclusion d’un accord pour acquérir la société de cybersécurité californienne Exium. Cette opération permet au spécialiste réseau, plutôt positionné sur le segment domestique, de renforcer son portefeuille de solutions sur le segment des entreprises. Fondée en 2019, Exium a développé une plateforme SASE (Secure Access Service Edge) spécialement conçue pour les MSP afin de simplifier le déploiement de la solution chez leurs clients PME.

« En proposant la solution Exium SASE et en l’intégrant à notre plateforme de gestion cloud Insight, nous pourrons offrir à nos clients une solution unique et transparente, facile à déployer et à gérer par les petites équipes informatiques ou les MSP », commente dans un communiqué Pramod Badjate, directeur de l’activité Netgear for Business.

Grâce à l’intégration de la plateforme et de l’expertise d’Exium, Netgear entend proposer une solution tout-en-un, incluant réseaux filaires et sans fil, pare-feu et sécurité intégrée. Farooq Khan, PDG d’Exium, continuera à diriger la solution Exium et rejoindra l’équipe de direction de Netgear for Business.

La transaction, dont le montant n’est pas divulgué, devrait être finalisée d’ici la fin du deuxième trimestre 2025. Société privée, Exium a levé 6 M$ selon Pichbook et son chiffre d’affaires est évalué à 18,1 M$ selon Zoominfo. A titre de comparaison, Netgear a enregistré un chiffre d’affaires de 673 M sur son exercice 2024 dont 287 M$ avec sa division Entreprises.