Alors qu’il poursuit son tour de France partenaires annuel, Netapp est déjà focalisé sur la prochaine étape. Le spécialiste du stockage et des logiciels de gestion de données annonce qu’il lancera lors de son prochain exercice financier la Netapp Partner Sphere, son nouveau programme partenaires dont l’objectif prioritaire est de faciliter le passage des activités des partenaires dans le cloud.

Orientée cloud et axée sur les services, la Netapp Partner Sphere centralisera dans un programme unique tous les types de partenaires, l’ensemble des modèles commerciaux et des stratégies de mise sur le marché. Selon leur valeur et leurs compétences, les partenaires pourront viser et gravir quatre échelons (Aproved, Preferred, Prestige, Prestige+), avec pour chacun des engagements et des avantages progressifs.

Un changement majeur est l’abandon des spécialisations, pourtant au cœur du programme actuel. La reconnaissance des compétences sera basée sur la maitrise des grandes familles de solutions de Netapp : les solutions cloud, le cloud hybride et l’IA et l’analyse. Les partenaires devront démontrer sur chacune leur capacité à assurer le succès des clients.

« Avec la NetApp Partner Sphere, nous accélérons la croissance et la réussite de nos clients dans l’ensemble de notre écosystème de partenaires en étendant leur portée au cloud et en leur offrant davantage d’opportunités commerciales grâce à notre portefeuille diversifié et à nos modèles de consommation flexibles », déclare dans un communiqué Jenni Flinders, patronne mondiale du channel chez Netapp.

NetApp a réalisé sur son dernier exercice un chiffre d’affaires de 6,3 milliards de dollars, avec 80% de ses revenus tirés du channel. Le nouveau programme partenaires sera mis en place au cours du prochain exercice fiscal qui débute en mai 2023.