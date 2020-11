Par Charles Teissèdre – Docteur en traitement automatique du langage – Directeur de la R&D/ Synapse Développement

L’union fait la force ! Et dans l’univers de la haute technologie plus encore. C’est pourquoi, les entreprises bien ancrées dans la Région Occitanie que sont Softeam, Linagora et Synapse Développement s’associent pour créer une toute nouvelle génération d’agents conversationnels. Cette technologie inédite en Europe sera souveraine, multimodale et multidomaine !

Quand des spécialistes bien implantés dans la Région Occitanie s’allient pour créer une technologie inédite, cela donne Multibot, un agent conversationnel multimodal, multidomaine et 100% souverain ! Ce consortium d’entreprises a en effet remporté l’appel à projet Readynov de la Région Occitanie. Pendant trois ans, Softeam, Linagora et Synapse Développement vont travailler en étroite collaboration sur ce projet de près d’1,7 million d’euros, soutenu à hauteur de 846 352 euros par la Région Occitanie.

Comment fonctionnera Multibot ? Très concrètement, cette technologie sera capable d’interagir avec les humains directement par la voix ou grâce à des contenus écrits. Cette spécificité assurera un champ d’application très large à Multibot, comme l’utilisation dans les services administratifs des collectivités territoriales ou dans le monde industriel. Multibot ne reposera sur aucune technologie des géants du numérique que sont Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft (GAFAM). Et pour ceux qui s’inquiètent du traitement des informations des utilisateurs, sachez que Multibot respectera à la lettre le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

De grandes avancées technologiques made in France

Grâce à cette alliance entre Softeam, Linagora et Synapse Développement, d’importants verrous technologiques seront surmontés. Chacune de ces trois entreprises est experte dans un domaine bien spécifique. Linagora, spécialiste français des logiciels libres, apportera ses compétences en matière de traitement des données vocales, depuis la collecte jusqu’à la transcription. Synapse Développement, de son côté, interviendra sur l’acquisition de la documentation et la génération automatique d’agents conversationnels grâce à sa technologie exclusive de Machine Reading. Pour compléter cette chaîne, Softeam intègrera et exploitera ces technologies via deux solutions d’agent conversationnel distinctes : e-Citiz, une solution d’assistance aux démarches administratives et Ubiloop, un assistant conçu pour la déclaration d’incidents.