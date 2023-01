L’éditeur de logiciels Synapse Développement poursuit sa campagne de recrutement et accueille de nouveaux experts dans ses équipes toulousaines. Dans ce contexte, trois nouveaux talents viennent renforcer l’équipe du Pôle client chez Synapse : Caroline Potier – Customer Success Manager, Rihab Adbessamad – Cheffe de projet et Antoine Guerbette – Chef de Projet.

Caroline Potier

Caroline Potier vient de rejoindre le Pôle client de Synapse Développement en tant que Customer Sucess Manager. Sa mission première est d’assurer la pleine satisfaction des clients sur le long terme. Caroline a un parcours atypique. Elle a commencé sa carrière professionnelle en tant qu’opticienne après avoir obtenu sa licence professionnelle d’optique. Après 3 ans au sein de grandes enseignes, Caroline décide de reprendre ses études, où elle obtient un Master en management de projets stratégiques. Juste avant de rejoindre l’éditeur de logiciels toulousain, Caroline a travaillé en chefferie de projet pour des grands groupes sur des projets d’innovation. En charge de la fidélisation client, Caroline met désormais son expérience commerciale et son expertise en management de projet au service de Synapse Développement.

Rihab Abdessamad

Double titulaire d’une formation en design produit et d’une licence en Science du langage, Rihab Abdessamad vient d’intégrer l’équipe du Pôle client de Synapse Développement en tant que Cheffe de Projet. Passionnée par le Traitement Automatique des Langues, elle poursuit ses études en validant un Master en linguistique à la Sorbonne Nouvelle sur Paris, où ses recherches portaient sur l’analyse sémantique et automatique des discours politiques. Aujourd’hui, elle apporte son savoir-faire et son expertise dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée aux textes et assure la gestion et le suivi des projets auprès de des clients de Synapse Développement.

Antoine Guerbette

Antoine Guerbette est diplômé d’un Master Entrepreneuriat Dirigeant. Après 5 ans d’alternance, il fait ses armes à Paris au sein de l’entreprise PSA en tant qu’expert en système d’information où il participera à l’uniformisation des SI Opel et Peugeot Citroën. Après sa mission, il s’intéresse à l’Intelligence Émotionnelle et Relationnelle au travers d’une formation de 6 mois accompagnés par un coach. Il rejoint aujourd’hui avec enthousiasme les équipes de Synapse, bien décidé à mettre son expérience au service des produits DearBot et Cordial où il assure la gestion de projet, la relation client et la construction opérationnelle.

De nouveaux recrutements à prévoir pour 2023

Dans un contexte de forte effervescence dans le domaine de l’Intelligence Artificielle, de nouvelles ouvertures de postes sont à prévoir chez Synapse Développement dès le mois de Janvier.

« Aujourd’hui, plus que jamais, l’ambition de Synapse est d’accompagner chacun de nos clients dans les transitions digitales de leur entreprise. Pour ce faire, notre volonté est de recruter et de fidéliser les futurs talents Synapsiens capables d’incarner notre ADN, notamment dans les métiers de la relation client, du commerce et du développement Web. » – Patrick Séguéla, CEO.

Les offres à pourvoir :

CDI – Chef.fe de Projet Digital : https://www.synapse-developpement.fr/chef-fe-de-projet-digital/

CDI – Chargé.e d’affaires Junior : https://www.synapse-developpement.fr/cdi-business-developer-junior-f-h/

CDI – Ingénieur Développement Web : https://www.synapse-developpement.fr/cdi-ingenieur-developpement-web/

Stage – Développeur Web Full-stack : https://www.synapse-developpement.fr/2022/07/12/stage-cordial-aide-a-l-ecriture/