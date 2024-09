En difficulté financière, l’israélien Mobileye va licencier une centaine de personnes au sein de son équipe de R&D spécialisée en détection et télémétrie par ondes lumineuses (LiDAR). D’après lui, cette technologie n’aurait plus la cote dans le domaine de l’aide à la conduite autonome. Mobileye déclare vouloir se recentrer sur son radar d’imagerie interne et sur EyeQ, son système de perception de vision par ordinateur.

Selon The Register, il s’agit aussi et surtout d’un moyen d’économiser de l’argent, les derniers résultats financiers de Mobileye ayant été désastreux après deux années consécutives de pertes. « Les dépenses d’exploitation de l’unité de R&D [LiDAR] se sont élevées à environ 60 millions de dollars en 2024 », rappelle l’entreprise.

Par ailleurs, il y a six mois, Mobileye a mis fin à une unité de solutions pour le marché secondaire, supprimant ainsi 130 emplois consacrés à l’installation de systèmes d’aide à la conduite sur des véhicules d’occasion.

Intel a acquis Mobileye en 2017 pour la somme de 15 milliards de dollars. Or le fondeur américain annonce être également en difficulté financière actuellement. Il envisagerait de revendre les 88% de parts qu’il détient encore dans la société israélienne, après avoir allégé sa participation en 2023.