ASC Technologies, l’un des principaux fournisseurs de solutions d’enregistrement et d’analyse de communications, renforce son partenariat avec Mitel, leader mondial des communications d’entreprise.

Analyse des données et conformité plus efficaces avec Mitel Interaction Recording Insights AI powered by ASC

En s’appuyant sur la technologie d’ASC, Mitel élargit son portefeuille d’enregistrement Mitel Interaction Recording (MIR) avec les fonctionnalités IA d’Insights AI. En exploitant l’intelligence artificielle, elle offre des informations approfondies sur les interactions des clients et permet aux organisations d’évaluer automatiquement la qualité du service.

MIR Insights AI, qui est entièrement intégrée à Mitel Interaction Recording, fournit aux entreprises des analyses complètes en automatisant entièrement l’analyse et la catégorisation des communications enregistrées. À l’aide d’un moteur GenAI intégré et basé sur les modèles Microsoft Azure AI Services et OpenAI, MIR Insights AI permet de générer des résumés de conversation ou des analyses de sentiments alimentés par l’IA à partir d’enregistrements vocaux dans plus de cent langues. Les entreprises disposent ainsi d’informations détaillées et peuvent identifier les risques de non-conformité à un stade précoce.

« Nous sommes fiers d’élargir notre partenariat avec Mitel et de proposer conjointement des solutions innovantes, déclare Gerald Kromer, PDG d’ASC Technologies. Avec MIR Insights AI, nous portons le potentiel des données de communication à un tout autre niveau. »

MIR Insights AI offre aux entreprises différents avantages :

Résumés et analyses de sentiments basés sur l’IA : des résumés d’appels basés sur l’IA peuvent être générés directement dans l’interface utilisateur MIR, ce qui permet aux collaborateurs d’aller au cœur de la conversation en quelques secondes. De plus, MIR Insights AI fournit des informations précieuses pour la formation continue des équipes.

Vues synthétiques : des tableaux de bord fournissent aux entreprises des informations précieuses pour augmenter la qualité et l’efficacité de leurs communications.

Gestion de la conformité : l’IA permet de minimiser les erreurs humaines et de favoriser la conformité réglementaire, par exemple en classant les appels en catégories réglementées et non réglementées et en identifiant les données personnelles sensibles, ainsi qu’en signalant les appels avec des informations pertinentes pour la norme PCI DSS telles que les détails des cartes de crédit.

« L’intégration d’Insights AI dans Mitel Interaction Recording grâce à notre collaboration continue avec ASC permet à nos clients de tirer parti de la puissance de l’IA pour analyser leurs données de communication rapidement, ajoute Martin Bitzinger, Senior Vice President, Product Management chez Mitel. Cela permet aux organisations de rationaliser les charges de travail des employés, d’optimiser la gestion de la conformité et, en fin de compte, d’offrir une expérience client de qualité. »

MIR Insights AI utilise les technologies d’IA de pointe de Microsoft Azure et OpenAI pour rechercher des mots-clés et des expressions critiques en fonction de modèles prédéfinis ou de catégories personnalisables. Cela donne aux entreprises des informations approfondies, améliore l’expérience client, automatise les processus de conformité et accroit la gestion de la qualité.

« Avec cette annonce, les clients MITEL en France reçoivent le signal que nous allons pouvoir les accompagner dans l’utilisation de l’IA pour l’amélioration de leur relation client ou de leur gestion de la conformité. » — Eric BUHAGIAR – Directeur Général chez ASC France