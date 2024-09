ASC Technologies, l’un des principaux fournisseurs d’outils complets d’enregistrement et d’analyse, répond avec succès aux attentes de Vétophonie.

Vétophonie est un service de régulation téléphonique vétérinaire qui existe depuis 2010. Ce service offre une oreille attentive 24h/24 à la clientèle vétérinaire, gère les appels d’urgence par une équipe 100 % vétérinaire, et propose également un service de secrétariat médical vétérinaire pour décharger les vétérinaires pendant les heures d’ouverture de la clinique. En outre, Vétophonie prend en charge la gestion des gardes et propose une option de numéro surtaxé pour filtrer les appels non urgents.

Avant de mettre en place la solution d’ASC Technologies (commercialisée sous le nom de Mitel Interaction Recording – MIR – par la société Mitel), Vétophonie faisait face à plusieurs défis critiques liés à la gestion de leurs communications téléphoniques. L’absence d’enregistrement des appels vocaux rendait impossible le contrôle de la qualité des appels téléphoniques des agents. Cela limitait également les possibilités d’améliorer la satisfaction client et de former efficacement les équipes. Vétophonie avait plusieurs besoins spécifiques en termes de solution d’enregistrement et d’analyse des communications.

« Nous cherchions une solution qui nous permettrait un accès facile et une recherche rapide des appels. Il était également crucial de pouvoir exporter les enregistrements comme preuves et d’avoir une solution web accessible à tous les utilisateurs avec des fonctionnalités de filtrage et de recherche avancées », explique Samuel BERNARD, fondateur de Vétophonie.

Vétophonie souhaitait également accéder à une solution évolutive et performante, accessible à tous les utilisateurs et qui permettait d’enregistrer 100 % des appels. Enfin, l’amélioration de la qualité des appels, avec des fonctionnalités de réécoute, de recherche et d’export des conversations devait aussi être disponible.

Vers une architecture de nouvelle génération

Avant l’intégration de la solution d’ASC Technologies, Vétophonie disposait d’une infrastructure comprenant une dizaine de serveurs pour la sauvegarde des données et la sécurité des communications. Ils ont préféré une solution offrant une flexibilité énorme, comme celle d’ASC, grâce à l’utilisation généralisée des softphones. Avec ASC Technologies, Vétophonie a pu créer une architecture informatique flexible en utilisant une solution cloud sécurisée. L’accès se fait via une URL menant à une suite ASC avec une interface web intuitive, permettant une connexion facile et sécurisée.

Partenariat avec A4PLUS : un soutien stratégique.

La collaboration de Vétophonie avec A4PLUS, partenaire d’ASC Technologies, a été cruciale dans la transition réussie vers la solution MIR by Mitel. Grâce à leur expertise et leur soutien stratégique, A4PLUS a accompagné Vétophonie tout au long du processus, offrant des conseils avisés et une assistance personnalisée. Leur implication a été essentielle pour garantir une transition fluide et efficace.

Les bénéfices opérationnels

Après trois mois d’utilisation de la solution MIR, Vétophonie a constaté des améliorations significatives dans la gestion des appels, notamment grâce à la fonction PowerPlay Web permettant aux superviseurs d’accéder facilement aux enregistrements. La solution a répondu aux attentes de Vétophonie et les a même dépassées en termes de qualité des appels et de facilité d’utilisation. Vétophonie recommande fortement la solution d’ASC Technologies pour sa fiabilité, son exhaustivité et son efficacité à améliorer la gestion des appels.

– Expérience utilisateur simplifiée

La solution MIR de Mitel offre une interface simple et intuitive, permettant une adoption rapide par les utilisateurs. Les fonctionnalités de recherche, de réécoute et d’exportation des conversations sont aisément accessibles, ce qui améliore l’efficacité des opérations quotidiennes.

– Maintenance réduite

Avec un déploiement dans le cloud, MIR minimise les besoins en maintenance informatique.

La solution étant entièrement logicielle, elle réduit les efforts et les coûts.

– Sécurité optimale

Les données sensibles sont stockées en toute sécurité dans le cloud, avec un cryptage avancé. Seuls les administrateurs et les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux enregistrements, garantissant une protection maximale.

– Flexibilité et rapidité de déploiement

La solution peut être mise en place en quelques heures, entièrement à distance. L’ajout de nouvelles licences se fait facilement par activation, offrant une grande flexibilité pour s’adapter aux besoins changeants de l’entreprise. Cette rapidité et cette simplicité d’intégration permettent un démarrage rapide et efficace.