Les clients de Microsoft peuvent désormais renforcer la sécurité de leurs accès à Azure et à Office 365 en s’appuyant sur Symantec Web Security Services. « L’architecture réseau traditionnelle est radicalement modifiée lorsqu’une entreprise migre vers Office 365 et vers une infrastructure de cloud public Azure. Traditionnellement, le trafic provenant de sites distants et d’utilisateurs mobiles se connecte via le datacenter de l’entreprise pour accéder aux applications et utilise l’infrastructure de sécurité pour accéder au web. Cette infrastructure de sécurité peut ajouter de la latence et accroître les coûts lorsque les organisations migrent vers Office 365 et Azure », indique Symantec dans un communiqué.

En ajoutant la couche de sécurité de Symantec Web Security Services, les entreprises peuvent selon l’éditeur mieux sécuriser l’utilisation du cloud par les utilisateurs, prévenir les fuites de données et contrôler que la conformité aux politiques d’entreprise et aux réglementations gouvernementales est respectée. « La suite complète de sécurité et de contrôles de conformité de Symantec complète notre vaste gamme de solutions de sécurité d’Azure pour fournir aux clients une plateforme cloud idéale et sécurisée », précise de son côté le vice-président exécutif du Microsoft Cloud and Enterprise Group, Scott Guthrie. L’éditeur offre en effet déjà sa solution Advanced Threat Protection ainsi que des services de prévention contre les pertes données (DLP).

Le nouveau package est disponible immédiatement. Son coût n’est toutefois pas précisé.

L’accord actuel renforce la coopération entre les deux entreprises. En effet, l’offre Norton est de son côté disponible au travers du cloud Azure depuis le mois d’octobre.