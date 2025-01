Microsoft a annoncé cette semaine la création d’une nouvelle division baptisée « CoreAI – Platform and Tools ». Satya Nadella, PDG de Microsoft, a expliqué dans un message adressé à ses équipes que l’ère de l’IA agentique entraine un changement de plateforme sans précédent, qui impacte l’ensemble de la pile applicative. Pour être axée sur l’IA, toute la pile doit être revue, de l’infrastructure jusqu’aux interfaces, en passant par les environnements d’exécution permettant d’orchestrer et superviser les agents.

« C’est un peu comme si l’interface graphique, les serveurs internet et les bases de données natives du cloud étaient introduits simultanément dans la pile d’applications. Trente années de changement sont comprimées en trois ans ! », résume de manière imagée Satya Nadella.

La nouvelle division sera dirigée par Jay Parikh, qui a dirigé l’ingénierie chez Facebook entre 2009 et 2021 et a rejoint Microsoft en octobre dernier. Elle regroupera les équipes de développement (Dev Div), AI Platform et d’une partie du Bureau du CTO (AI Supercomputer, AI Agentic Runtimes et Engineering Thrive). Sa mission est de construire cette nouvelle pile qui soutiendra la création d’applications et agents IA, tant en interne que pour les clients.

« Azure doit devenir l’infrastructure de l’IA, tandis que nous construisons notre plate-forme d’IA et nos outils de développement », déclare Nadella. « En d’autres termes, notre plateforme et nos outils d’IA se rassembleront pour créer des agents, et ces agents se rassembleront pour changer chaque catégorie d’application SaaS. »

CoreAI sera indépendante mais travaillera en collaboration avec Microsoft AI, la division chargée du développement de tous les produits d’IA grand public, créée en mars 2024 et dirigée Mustafa Suleyman.

Parti tôt dans la course à l’IA grâce à son partenariat avec OpenAI, Microsoft joue la surenchère pour ne pas se faire déborder dans cette nouvelle étape que semble ouvrir l’IA agentique. On le voit avec cette réorganisation stratégique et avec les 80 milliards de dollars que l’éditeur a prévu d’investir cette année centres de données et projets d’IA.