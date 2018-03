Microsoft a officialisé l’ouverture de ses datacenters en France, trois en région parisienne et un dans la région marseillaise. L’éditeur a annoncé par la même occasion la disponibilité de ses services Azure et Office 365 depuis la France. La Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière (CAIH) ainsi que du Conseil Départemental du Val d’Oise figurent parmi ses premiers clients.

Microsoft précise dans un communiqué que ses deux régions françaises proposent un certain nombre de garanties comme : la certification ISO 27001 revue tous les ans ; la reconnaissance par le G29 du niveau élevé de protection de la vie privée de ses services Cloud – Microsoft est ainsi le 1er fournisseur majeur de Cloud à se conformer à la norme ISO 27018, première norme ISO internationale en matière de respect de la vie privée ; la transparence sur les engagements contractuels ; et la réversibilité des données et des applications métiers.

Ces ouvertures ont été précédé d’une phase de test de plusieurs semaines qui a permis à plusieurs milliers de clients et partenaires de tester et de déployer des services depuis les datacenters français. Microsoft indique que cela lui a permis de conquérir de nouveaux segments de clientèle qui ne pouvaient pas migrer sur son offre Cloud jusque-là. C’est par exemple le cas, dans le secteur de la santé, de la Centrale d’Achat Informatique Hospitalière qui, en quête de modernisation et en pleine transformation numérique, a opté pour Office 365 afin de proposer à ses adhérents l’hébergement de leurs données en France.

Avec 50 régions existantes, l’infrastructure Cloud de Microsoft est l’une des plus importante au monde. La région parisienne sera par ailleurs l’une des premières régions Azure à bénéficier de la mise en œuvre de Zones de Disponibilités pour une garantie de disponibilité et de service de 99,99%.