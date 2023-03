Après des années de croissance débridée, le marché mondial des communications unifiées et de la collaboration (UC&C) est revenu à une croissance à un chiffre en 2022. Selon IDC, ses revenus ont progressé de 9,8% d’une année sur l’autre pour atteindre 59,3 Md$. Au quatrième trimestre, sa croissance a même ralenti à 7,9% avec 15,2 Md$ de revenus.

Parmi ses acteurs, Microsoft maintient toutefois une performance bien supérieure au marché. L’éditeur a vu ses revenus progresser de 18,4% au quatrième trimestre à 6,1 Md$. Sur l’ensemble de l’année, il a engrangé 23 Md$, soit une hausse de 20,9% par rapport à 2021. Loin derrière Cisco et Zoom finissent l’année à égalité avec 4,2 Md$ de revenus. A la différence près que Zoom parvient à maintenir une croissance de 6,6% quand les revenus de Cisco sont en recul de 6,4%.

En continuant de progresser bien plus vite que ses concurrent, Microsoft accroit sa domination avec une part de marché de 38,7% en 2022. Elle est plus de cinq fois supérieure à celle de Cisco (7,4%) et Zoom (7,1%). Une ascension d’autant plus remarquable que Microsoft ne pesait pas lourd sur le marché des communications unifiées avant 2019.

IDC subdivise le marché en 5 segments dont les revenus en 2022 ont été les suivants : UCaaS (21,2 Md$, +16,6%), Applications de collaboration UC (28,8 Md$, +9,1%), Téléphones IP (2 Md$, +2,5%), Terminaux de visioconférence (1,8 Md$, -3,1%) et Terminaux de petites salles de réunions de type « Huddle Rooms » (1M$, +11,5%).

« Ensemble, l’UCaaS et les applications de collaboration UC continuent de stimuler la croissance sur le marché mondial des UC&C », commente dans un communiqué Rich Costello , analyste chez IDC. « Le paysage des fournisseurs évolue de manière majeure alors que 2023 s’ouvre avec une pression sur les fournisseurs pour qu’ils monétisent de plus en plus leur base existante tout en attirant de nouveaux clients. »

En la matière, Microsoft a de bonnes cartes à jouer avec le développement de son cloud Azure, la refonte annoncée de son application phare Teams et avec l’intégration des technologies d’IA pour différencier ses solutions.