Microsoft a fait l’acquisition de son partenaire ADRM Software. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

ADRM développe des modèles de données pour 65 secteurs d’activité spécifiques dans 10 groupes industriels tels que les communications et les médias, les services financiers, le gouvernement, la fabrication, l’assurance ou encore les soins de santé. Les modèles se divisent en trois types : un modèle de données d’entreprise, un modèle d’entrepôt de données et des modèles de domaine d’activité. Ils servent notamment à la gouvernance des données, l’architecture de l’information de l’entreprise, les entrepôts de données, les lacs de données, les glossaires de l’entreprise, la gestion des données de base, la Business Intelligence, le Data Fabric Design, etc

La société née il y a 30 ans revendique des clients dans 18 pays.

« La combinaison de modèles industriels complets d’ADRM avec un stockage et un calcul illimités à partir d’Azure permet la création d’un lac de données intelligent où les données de plusieurs secteurs d’activité peuvent être harmonisées plus rapidement. Avec Microsoft Azure, ces capacités seront livrées à grande échelle, permettant à nos clients d’accélérer les progrès numériques et de réduire les risques dans diverses initiatives majeures », explique sur son blog Ravi Krishnaswamy, vice-président de Microsoft en charge d’Azure Global Industry.

« Alors que nous travaillions en étroite collaboration avec l’équipe Azure au cours de la dernière année, nous sommes devenus très enthousiastes à propos de l’accélération supplémentaire considérable que nous pouvons débloquer pour les entreprises en combinant les modèles de données industriels complets d’ADRM avec le stockage et le calcul illimités d’Azure pour alimenter la prochaine génération de lacs de données intelligents, – des lacs de données qui ne sont pas seulement de vastes réservoirs de données mais qui sont également des fondations riches en métadonnées qui peuvent suralimenter les entrepôts de données modernes, les analyses avancées ainsi que l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine », raconte de son côté le président et CEO d’ADRM, Kevin Schofield, sur le blog de son entreprise.