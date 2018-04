Micropole a réalisé sur l’ensemble de l’exercice 2017 un chiffre d’affaires de 114,0 millions d’euros, contre 113,7 millions d’euros en 2016. A périmètre et taux de change constants, la progression est de 1%. Le résultat opérationnel bondit de 30% à 1,6 million d’euros. Une évolution que le groupe de conseil attribue aux actions menées au second semestre (regroupement des activités à Paris, évolution de la structure opérationnelle en Suisse, cessions de l’agence de Toulouse et de la participation dans WeQan en Belgique, cessation du développement commercial en PACA…).

Ces ajustements ont généré des coûts exceptionnels et non récurrents à hauteur de 2,2 millions d’euros qui pèsent sur le résultat net. Par ailleurs, l’ajustement des impôts différés actifs (IDA) impactent également le résultat net à hauteur de 2,2 millions d’euros. Hors IDA, le résultat net des activités poursuivies, qui est de -1,6 million d’euros, aurait ainsi été positif de 0,6 million d’euros. En tenant compte des activités abandonnées, le résultat net est de -1,9 million d’euros.

Au 31 décembre 2017, la trésorerie s’élevait à 13,7 millions d’euros avec un endettement financier net de 12,1 millions d’euros (en baisse de 7,9 millions d’euros) pour des capitaux propres de 49,6 millions d’euros.

Dans son communiqué, Micropole indique que l’exercice 2018 s’annonce particulièrement favorable principalement grâce aux différentes actions de réorganisation menées en interne en France. En termes de chiffre d’affaires, la croissance s’annonce progressive tout au long de l’exercice et devrait être impactée au premier semestre par les désinvestissements réalisés en 2017, notamment sur à Aix et Toulouse.

Sur un marché du recrutement toujours en tension, le groupe a pour ambition de recruter 380 nouveaux collaborateurs. Il recherche notamment des consultants métiers, chefs de projets et experts en data. Au premier trimestre, une progression de 33% du nombre de recrutements par rapport à la même période l’an passé a déjà été enregistrée.

Un nouveau plan de développement à 3 ans sera par ailleurs publié au mois de septembre.