Un an et demi après la fusion avec la division logiciels d’HPE, Micro Focus propose depuis le 1er mars un programme partenaires unifié à trois niveaux – Authorized, Gold et Platinum – donnant accès à tous les produits ainsi qu’a un nouveau portail « pour rationaliser et simplifier les relations des partenaires avec Micro Focus et les clients ». « Nous prévoyons que plus de 10.000 partenaires se connecteront chaque mois, et ce nombre augmentera à mesure que nous continuons à fournir de nouveaux contenus et fonctionnalités, offrant ainsi à nos partenaires une possibilité accrue de vendre davantage », explique dans un communiqué Mike O’Neill, président en charge des ventes indirectes mondiales.

Dans une interview accordée à CRN, le responsable a donné quelques indications supplémentaires. Selon lui, le programme devrait augmenter la part des affaires transitant par le channel, qui passerait ainsi de 40% à 45% aujourd’hui, à 50% à 55% dans un an ou deux. Environ 87% des partenaires devraient se situer au niveau Authorized, qui ne nécessite qu’un accord formel avec l’entreprise. Ils bénéficient d’une remise, d’un accès au portail partenaires et à la base de connaissances de l’entreprise. Les revendeurs qui disposent d’au moins deux certifications techniques et de deux certifications commerciales pour une gamme de produits spécifiques, soit 11% des partenaires aujourd’hui, accèdent au niveau Gold. Ils ont ainsi droit à une remise de 20% sur les tarifs, à un responsable partenaire, à une formation dispensée par un instructeur et à des fonds de développement marketing. Obtiendront le statut Platine, les partenaires qui génèrent en plus des commandes annuelles d’au moins un million de dollars. Leur remise est alors portée à 25%. Ils bénéficient en outre un accès gratuit aux événements Micro Focus et à une formation consacrée à la mise sur le marché, à la vente et à des sujets techniques.

Mike O’Neill a précisé à nos confrères que les revendeurs Gold et Platinium, qui représentent à peine 13% des partenaires de Micro Focus, généraient 50% du chiffre d’affaires de l’éditeur. Raison pour laquelle le responsable channel souhaite doubler leur nombre au cours des douze prochains mois.

Plus intuitif, le nouveau programme permettra par ailleurs l’enregistrement (rendu obligatoire) des affaires.