La société de services d’infrastructures boulonnaise Metanext annonce avoir décroché sa certification VMware Cloud (VMC) sur AWS. En France, ils ne sont que quelques partenaires à détenir cette compétence : Axians, SCC, Capgemini, Devoteam, Atos et Soluceo. Une annonce qui intervient alors qu’AWS vient tout juste d’annoncer l’ouverture de ce service de cloud hybride sur son datacenter parisien. Jusque-là, ce service n’était accessible qu’aux USA et dans un seul pays d’Europe.

VMC sur AWS consiste à exécuter l’offre de datacenter défini par logiciel (SDDC) de VMware sur le Cloud AWS. « Elle permet notamment de déplacer à chaud et sans coupure des machines virtuelles ou des applications basées d’un datacenter privé vers le Cloud Amazon et vice versa sans modification, expose Léonardo Coscia, directeur de la practice VMware de Metanext. Qu’ils soient hébergés sur un site privé ou dans le Cloud Amazon, ce sont les mêmes outils qui permettent d’exploiter et d’administrer ces datacenters définis par logiciels. »

« Ce service se destine à des cas d’usage tels que l’extension de datacenter, le débordement dans le cadre de plan de reprise d’activité, la mise en œuvre plateformes de développement ou le déménagement de datacenters. VMC permet aux entreprises utilisatrices de bâtir une extension logique de leur système d’information vers le Cloud public et de revenir facilement du Cloud vers leurs datacenters privés », poursuit Léonardo Coscia.

Metanext a commencé dès le début de l’année dernière à faire monter en compétence ces ingénieurs sur VMC sur AWS pour être prêt en ce printemps 2019. La société de services revendique 5 ingénieurs certifiés sur ce sujet. Une certification qui nécessite de détenir au préalable simultanément une certification VCP-DCV (virtualisation de datacenter) et une certificaztion CVP-NV (virtualisation de réseau).

Société de 125 personnes, dont 100 ingénieurs, Metanext compte désormais 25 personnes au sein de sa practice VMware. La société a achevé son exercice 2018 sur un chiffre d’affaires de 11,8 M€, en croissance de 4,4% par rapport à 2017.