Le 28 septembre dernier, McAfee déposait auprès de la SEC une demande d’enregistrement S1 pour se faire coter à Wall Street sous le symbole « MFCE ».

Le document ne comportait aucune information concernant le capital qu’il espère ainsi lever.

Une nouvelle version plus complète du formulaire a été déposée hier. On y apprend que McAfee cherchera à lever jusqu’à 814 millions de dollars pour une valorisation d’entreprise d’environ 9,5 milliards de dollars.

Elle va mettre en vente 30.982.558 actions de catégorie A à un prix d’offre public initial compris entre 19 et 22 dollars par action pour un total de 681,6 millions de dollars. Elle proposera également des options d’achat portant sur 6.017.442 actions A supplémentaires. Si ces options sont exercées ce seront ainsi 37 millions d’actions MFCE qui rejoindront Wall Street. Si le prix unitaire de 22 dollars est retenu, McAfee lèvera donc 814 millions de dollars.

Toujours dans le cas où ces options seraient exercées, le public détiendra 22,4% de la société et 8,6% des droits de vote. Les propriétaires « permanents » (TPG Capital, Toma Bravo, Snowlake et Intel), qui possèdent également des actions de type B, non cotées et aux droits de vote plus étendus, contrôleront très majoritairement l’entreprise dont ils détiendront 72,1% et 88,2% des droits de vote. Le management se partagera le solde, soit 5,5% de la société et 3,2% des droits de vote.

A l’issue de l’opération, Intel ne détiendrait plus que 1,8% du capital.

Le channel représente une grande partie de l’activité de McAfee nous apprend le S1. A mi-exercice 2020, Ingram Micro (15%), Tech Data (15%) et Arrow (3%) représentaient un tiers des ventes de l’exercice actuel.

Le document indique pour l’exercice précédent une perte nette de 236 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 2,635 milliards de dollars, comparativement à une perte nette de 512 millions de dollars pour l’exercice 2018.

L’exercice 2020 s’annonce meilleur avec 1,401 milliard de dollars de chiffre d’affaires engrangés au premier semestre et un bénéfice de 31 millions de dollars.