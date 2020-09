Au cours de l’été 2019, la presse US bruissait de rumeurs selon lesquelles McAfee envisageait en retour en bourse avec pour objectif de lever un milliard de dollars et d’atteindre une valorisation de 8 milliards de dollars. Entretemps le Covid-19 est passé par là remettant ce projet à plus tard. Ce « plus tard » est enfin arrivé. L’ancienne filiale d’Intel, contrôlée par TPG depuis 2016, a en effet déposé un prospectus auprès de la SEC pour se faire coter à Wall Street sous le symbole « MFCE ». McAfee, qui espère bien profiter de l’engouement de la bourse pour les valeurs technologiques, ne donne aucune précision concernant le capital qu’il espère lever.

Son document indique pour l’exercice clos le 28 décembre 2019 une perte nette de 236 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 2,635 milliards de dollars, comparativement à une perte nette de 512 millions de dollars pour l’exercice précédent. L’année en cours s’annonce nettement meilleure avec, pour le premier semestre, un bénéfice net de 31 millions de dollars et un chiffre d’affaires de 1,401 milliard de dollars.

L’éditeur annonce une capitalisation de 2,773 milliards de dollars.

McAfee, qui a établi des partenariats de longue date avec des fabricants de PC (Dell, HP, Lenovo, Asus, et Samsung), et continue d’étendre sa présence auprès des fournisseurs de services mobiles et des fournisseurs de services Internet, revendique 600 millions terminaux de consommateurs protégés. Son activité entreprise couvrirait par ailleurs 86% du Fortune 100,78% du Fortune 500 et 61% du Global 2000, 46,6% du chiffre d’affaires serait généré hors des Etats-Unis. Il estime son marché adressable (grand public et entreprises) à 30,4 milliards de dollars (2020), un chiffre qui devrait croître de 7,9% par an en moyenne pour atteindre 41,2 milliards de dollars en 2024.