Le marché de l’open source est en très bonne santé si l’on en croit ReportBuyer. Son chiffre d’affaires mondial passerait de 11,40 milliards de dollars en 2017 à 32,95 milliards de dollars en 2022, soit un taux de croissance annuel moyen de 23,65%. La réduction du prix total de possession ainsi que le retour sur investissement accéléré seraient les principaux moteurs de cette croissance. Il existe toutefois quelques freins à l’expansion de l’open source : le manque de sécurité des logiciels ainsi que le coût élevé des services d’intégration.

L’Amérique du Nord est le principal marché de l’open source et devrait le rester jusqu’en 2022. La région EMEA devrait également bénéficier d’une forte croissance, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie tirant le marché. En revanche la Grèce et le Royaume-Uni seraient à la traîne.

Le principal marché vertical de l’open source est l’industrie manufacturière qui l’utilise prioritairement pour la planification de la production, les inventaires et la prévision de la demande. La banque et les services d’investissement pourraient, selon l’étude, également s’intéresser à l’open source afin de réduire leurs investissements informatiques.

Le rapport cite comme principaux acteurs de l’open source Red Hat, Accenture, Wipro, IBM, Infosys, Cisco, HCL, Oracle et le Français Atos.