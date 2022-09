IDC rabote encore ses prévisions pour le marché du PC. Fin 2021, alors que le marché montrait ses premiers signes d’essoufflement, le cabinet d’études anticipait une baisse d’un peu moins de 5% pour 2022. En juin la baisse était révisée à 8,2% et en septembre elle est désormais portée à 12,8%. IDC s’attend à des livraisons de 305,3M d’unités en 2022 contre 348,8M en 2021. Une dégradation mise sur compte de l’inflation, de l’affaiblissement de l’économie mondiale et de la forte croissance des achats pendant les deux premières années de la pandémie (+13% en 2020 et +15% en 2021).

Les livraisons d’appareils personnels (PC et tablettes) sont attendues à 462,1M d’unités en 2022, soit une baisse de 10,8% sur un an. Tous les segments sont en recul : grand public (265,3M, – 9,9%), grandes entreprises (57,6M, -1,6%), PME (70M, -10,5%), secteur public (69,2M, -20,3%).

2023 ne s’annonce pas non plus sous les meilleures auspices avec une demande des consommateurs en berne, des entreprises attentistes et un marché de l’éducation arrivé à saturation. IDC table sur un recul de 2,6% du marché combiné des PC et des tablettes, qui ne devrait renouer avec la croissance qu’en 2024.

« Bien que la demande ralentisse, les perspectives d’expéditions restent supérieures aux niveaux d’avant la pandémie », commente Jitesh Ubrani, analyste chez IDC. « La demande à long terme sera tirée par une lente reprise économique combinée à une actualisation du matériel d’entreprise alors que la prise en charge de Windows 10 touche à sa fin. Les déploiements éducatifs et le travail hybride devraient également apporter des volumes supplémentaires », ajoute-t-il.

Le marché devrait donc se maintenir sur un plateau relativement haut mais sans grande variation de volumes pendant les prochaines années. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) 2022-2026 pour les appareils personnels est estimé à 0,8% par IDC.

« Si la reprise économique est en phase avec le prochain cycle de rafraichissement majeur, elle pourrait propulser la croissance dans les dernières années de nos prévisions », tempère Linn Huang, responsable de la recherche Appareils & écrans chez IDC. « Les volumes n’atteindront pas les pics de la pandémie, mais nous nous attendons à ce que le marché grand public évolue vers un positionnement plus premium ».