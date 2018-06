Le spécialiste de la sauvegarde des données Atempo a nommé Ludivine Patte au poste de Channel Manager. Elle remplace à ce poste Bernard Laigneau. « Cette nomination s’inscrit dans la dynamique de croissance de l’entreprise qui entend s’imposer comme le leader européen de la protection et du management des données en s’appuyant sur son réseau de partenaires », précise un communiqué.

Ludivine Patte a pour mission d’animer et de développer le réseau de partenaires revendeurs et technologiques dans la zone EMEA. Elle travaillera en étroite collaboration avec Guillaume Dary, vice-président en charge des ventes.

Avant de rejoindre Atempo, Ludivine Patte a travaillé pendant un peu plus de 7 ans chez Arrow ECS. D’abord en tant que Strategic Account Manager, où elle gérait des grands comptes stratégiques, puis comme Brand Manager Storage pour piloter et dynamiser la distribution des marques NetApp et PureStorage à la tête d’une équipe d’une douzaine de personnes. En janvier dernier elle avait également pris en charge les solutions analytiques chez le grossiste.

« Nous sommes ravis d’accueillir Ludivine dans notre équipe et de pouvoir bénéficier de son expertise et de sa solide expérience de la vente indirecte. Sa nomination coïncide avec des moyens significativement accrus pour tous les services et des signes de reconnaissance qui se multiplient (label Hexatrust, confiance du groupement ACYMA (cybermalveillance.gouv.fr), nomination dans le radar French Start-Ups CyberObservatory …) », affirme dans le communiqué Guillaume Dary. « Son arrivée au poste de Channel Manager permettra à Atempo d’insuffler une nouvelle dynamique à son réseau de partenaires, nécessaire à l’atteinte de notre objectif : devenir le Champion Européen de la protection des données. »

Ludivine Patte rejoint la société au moment où le patron de Woxoo, Luc d’Urso, qui a racheté Atempo l’été dernier avant d’acquérir Synerway, envisage une réorganisation du nouvel ensemble. « On regardera comment simplifier l’organisation du groupe et notre portefeuille de marques cet été », déclarait en début d’année le dirigeant dans une interview.