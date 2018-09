L’UCaaS se porte bien, très bien même si l’on en croit Synergy Research. Selon le cabinet d’analyse, au deuxième trimestre 300.000 nouveaux abonnés se sont ajoutés à la base installée mondiale, ce qui représente une croissance de plus de 25% sur un an.

Alors qu’au début de l’apparition des communications unifiées dans le cloud, les souscriptions étaient tirées par les PME, qui représentent toujours la plus grosse proportion de clients, le marché se déplace aujourd’hui de plus en plus vers les grandes entreprises dont le taux de croissance est désormais le double de celui des PME.

Du côté des fournisseurs, RingCentral (18% de PM) et Mitel (16% de PM) se disputent la première place du marché dont ils représentent désormais le tiers. Suivent 8×8 (13%), Cisco (Broadsoft, 7% de PM) et Vonage (7%). Ces cinq fournisseurs accaparent ainsi 60% du marché. Alianza, Fuze et LogMeIn figurent quant à eux parmi les petits fournisseurs bénéficiant d’une croissance particulièrement rapide. Comme on le voit, le marché est toujours dominé par les fournisseurs US.

Au 30 juin, on comptabilisait environ 8 millions d’abonnés dans le monde. En 2015, ils étaient deux fois moins nombreux.

« L’UCaaS devient un service courant désormais largement adopté par les grandes entreprises. La croissance du midmarket demeure solide tandis que celle des PME traîne un peu », commente dans un communiqué Jeremy Duke, fondateur et analyste principal de Synergy Research. « Avec un taux de pénétration du marché du PBX inférieur à 10%, il reste encore un potentiel de croissance très important pour l’UCaaS dans les prochaines années. En nous projetant dans le futur nous voyons les abonnés des moyennes et grandes entreprises augmenter de manière significative. Nous voyons également les pays par-delà les USA jouer un rôle de plus en plus important sur le marché mondial. »