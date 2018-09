A près de 50 ans, Linus Torvalds a-t-il trouvé le chemin de la sagesse ? On peut l’espérer. Le père de Linux, le système d’exploitation open source dont il supervise le développement depuis sa création en 1991, vient en effet de faire son mea culpa. Reconnaissant qu’il est peu amène, voire grossier, avec ceux qui fournissent du code non conforme à sa vision ou bugué, l’informaticien américano-finlandais promet de s’amender. Présentant ses excuses à ceux qu’il a blessés – ou éjectés du développement de son bébé – il annonce qu’il va se retirer quelque temps. « J’ai besoin de faire une pause et obtenir de l’aide pour mieux me comporter et résoudre certains problèmes concernant mes outils et mon flux de travail », a-t-il indiqué dans un message publié sur sa liste de diffusion. « Ce n’est pas que suis épuisé. Je dois juste partir. Ce n’est pas que je ne veux pas continuer à maintenir Linux. Au contraire, je veux réellement continuer à mener ce projet sur lequel je travaille depuis près de trois décennies. »

Rappelons que le système d’exploitation Linux, qui n’a jamais réussi à percer sur le marché du PC, poursuit une belle carrière sur les serveurs et, surtout, au sein d’Android dont il est le noyau.