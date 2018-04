Finalement ce ne sont pas 100 millions de dollars mais quasiment sept fois plus que pourrait rapporter l’IPO de Pivotal. La filiale de Dell a en effet annoncé l’introduction en bourse de 37.000 000 de ses actions ordinaires de catégorie A. Pivotal émet les premières 33.117.000 actions tandis que son actionnaire General Electric en émet quant à lui 3.883.000 (soit environ 20% des parts qu’il détient). Le prix d’offre initial de ces actions devrait être compris entre 14 dollars et 16 dollars par unité. Par ailleurs, les souscripteurs ont un délai de 30 jours pour acheter jusqu’à 5.550.000 actions supplémentaires. On arrive ainsi à un total de 42.550.0000 titres, ce qui pourrait rapporter, en fourchette haute, 680,8 millions de dollars.

Pivotal a déposé une demande pour que ses actions ordinaires soient cotées au New York Stock Exchange, et non au Nasdaq où sont échangés la plupart des titres technologiques, sous le symbole « PVTL. » Précisons que la déclaration d’inscription n’est pas encore effective.

De son côté, Dell Technologies va conserver indirectement via ses filiales 175.514.2372 actions de type B, aux droits de vote beaucoup plus étendus. La firme texane disposera ainsi de 70,1% des actions ordinaires de l’éditeur et de 95,9% des droits de vote. Cette entrée en bourse lui permettra de réduire ses dettes colossales engendrées par le rachat d’EMC, tout en gardant le contrôle d’une entreprise qui peut se révéler très rentable. Selon le document d’introduction, les revenus provenant des souscriptions à Cloud Foundry ont grimpé de 73% pour atteindre 259 millions de dollars sur un marché adressable de 50 milliards de dollars. Au cours du dernier trimestre, Pivotal a généré un chiffre d’affaires de 509,44 millions de dollars, en croissance de 22,5% sur un an et une perte de 163,52 millions de dollars, en baisse de 29,5%.

Ford et Microsoft sont également actionnaires de la société.