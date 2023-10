Microsoft licencie près 668 personnes au sein de LinkedIn. Les suppressions de postes concerneront les équipes d’ingénierie, produits, RH et finance, les ingénieur·e·s étant les plus touché·e·s (388 emplois).

Tout cela « pour s’assurer que nous continuons à offrir de la valeur à nos membres et à nos clients », explique la direction dans un communiqué, en assurant « continuer d’adapter ses structures organisationnelles pour améliorer l’agilité et la responsabilité, en établissant une propriété sans ambiguïté, et en améliorant l’efficacité et la transparence grâce à une réduction de la stratification ».

C’est la deuxième vague de licenciements chez Linkedin cette année, l’entreprise ayant déjà annoncé plus de 700 suppressions de postes (sur 20.000) en mai.

Microsoft a réalisé un bénéfice net de 72,4 milliards de dollars (59 milliards de livres sterling) au cours de son exercice fiscal 2023. Les multiples licenciements massifs déjà opérés par Microsoft en 2023 n’ont apparemment pas suffi à faire rentrer assez d’argent dans les caisses pour rémunérer suffisamment les actionnaires. Le prix des actions a pourtant atteint de nouveaux records cette année.

The Register rappelle par ailleurs que Microsoft a déboursé sans problème les 69 milliards de dollars nécessaires à l’achat du studio de jeux vidéo Activision-Blizzard, une transaction qui a franchi tous les obstacles réglementaires la semaine dernière.