Serait-ce le début d’une nouvelle vague de dégraissages dans les entreprises technologiques américaines ? Après le lancement d’un (nouveau) plan social chez IBM, c’est VMware qui va tailler dans ses effectifs. L’ampleur de cette taille, pas plus que les pays concernés ne sont connus. Quelques éléments toutefois : à en croire les réactions de collaborateurs de l’entreprise sur le site spécialisé TheLayoff.com, 20% de la division marketing de Palo Alto serait concernée, de même que des salariés d’AirWatch et d’Horizon Cloud basés à Cork en Irlande.

Dans un mail parvenu en fin de semaine dernière à CNBC, le spécialiste du cloud et de la virtualisation confirme le licenciement d’un « faible pourcentage » de collaborateurs. « Nous pouvons confirmer qu’il y a une petite réduction des effectifs chez VMware cette semaine », reconnaît un porte-parole de la société. « Le réajustement des effectifs est une activité permanente au sein de nos activités et zones géographiques afin de s’assurer que les ressources sont alignées sur nos objectifs commerciaux et les besoins des clients. Nous continuons de recruter dans des domaines d’importance stratégique pour l’entreprise. »

Il y a deux ans, VMware avait annoncé la suppression de 800 postes bien que l’exercice 2015 se soit soldé par un chiffre d’affaires en progression de 9% par rapport à 2014 et des bénéfices en hausse de 15%. Pour le quatrième trimestre clos le 3 novembre dernier, les analystes s’attendent à un bénéfice par action en hausse de 11%. Au cours de l’an dernier, l’action VMware a bondi de 60% rappelle CNBC.