Le marché des services et des infrastructures cloud a fortement progressé au premier semestre 2024. Selon les derniers pointages de Synergy Research, les dépenses ont atteint 427 milliards de dollars, en croissance de 23% sur un an. Les services cloud (IaaS, PaaS, SaaS) ont enregistré une croissance enviable de 21% mais les dépenses en infrastructure pour les centres de données cloud publics et privés ont fait bien mieux avec une croissance moyenne de 30%.

« Les marchés du cloud connaissaient déjà une forte croissance et l’IA a désormais stimulé une partie de cette croissance. Nous le constatons particulièrement dans le déploiement de nouveaux centres de données hyperscale étendus », explique dans un communiqué John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group.

« Nous assistons désormais à une croissance explosive de Nvidia, largement alimentée par les ventes directes ou indirectes aux hyperscalers », ajoute-t-il. Les revenus de Nvidia sur ce segment dépassent d’ailleurs les résultats cumulés de Dell et HPE.

Cette course à l’IA fait les affaires des hyperscalers mais elle inverse aussi une tendance. Les services cloud qui enregistraient depuis longtemps la croissance la plus forte sont désormais dépassés par la croissance des dépenses consacrées à l’infrastructure des centres de données cloud. Le segment des services cloud reste toutefois d’une taille deux fois supérieure.

Avec les investissements massifs des hyperscalers pour gérer les charges de travail liées à l’IA, la capacité de leurs centres de données a progressé de 24 % sur un an au premier semestre. La taille de leur pipeline de futurs centres de données a bondi de 47%.