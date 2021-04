Selon Synergy Research, les dépenses mondiales en matériels et logiciels pour datacenters ont augmenté de 4% en 2020. Cette croissance est due au boom des fournisseurs de services cloud, dont les dépenses ont bondi de 22% sur un an. En effet, ces derniers continuent d’investir massivement dans leurs centres de données pour satisfaire la demande. De leur côté les dépenses des entreprises consacrées à leur infrastructure de centre de données ont reculé de 6% par rapport à 2019, chaque trimestre de 2020 affichant une baisse considérable par rapport à l’année précédente.

En termes de part de marché, les ODM s’arrogent la part du lion du marché du cloud public, devant Inspur, Huawei et Dell qui détiennent une part de marché identique. En termes de croissance, les grands gagnants sont incontestablement Inspur, Huawei et les ODM.

Les revenus consacrés aux équipements d’infrastructure pour datacenters, y compris le matériel et les logiciels cloud et non cloud, s’élevaient à 165 milliards de dollars en 2020, l’infrastructure de cloud public représentant 43% de ces ventes. Les serveurs, le stockage et le matériel de mise en réseau représentaient 77% de ce marché, le reste étant consacré aux systèmes d’exploitation, aux logiciels de virtualisation, à la gestion du cloud et à la sécurité du réseau. En matière de revenus, Dell est en tête côté serveurs et stockage, Inspur étant de son côté le principal fournisseur de serveurs sur le marché du cloud public. Cisco occupe toujours une position dominante sur le segment des réseaux, tandis que Microsoft doit sa présence dans le classement à sa bonne position à la fois sur le segment des systèmes d’exploitation pour serveurs et sur celui des applications de virtualisation. En dehors de ce Top 4, les autres principaux fournisseurs du marché sont HPE, Huawei, VMware, Lenovo et IBM.

« Le marché total des équipements de centre de données continue de croître régulièrement et nous prévoyons qu’il continuera de le faire au cours des cinq prochaines années. Toutefois, la combinaison des dépenses des fournisseurs de cloud public et des entreprises continue d’évoluer considérablement en faveur du cloud », explique dans un communiqué John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group. « Sur le segment des serveurs, les livraisons unitaires aux fournisseurs de cloud public ont déjà dépassé les volumes des entreprises. Actuellement, la valeur du marché des serveurs d’entreprise est encore plus élevée en raison de la hausse des fournisseurs de services d’applications mais cela devrait changer à mesure que les volumes de serveurs de cloud public continuent de croître. »