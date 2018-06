Lexmark réactualise toute son offre de produits. Le fabricant américain sous pavillon chinois lance en effet une nouvelle génération d’imprimantes et de multifonctions A4 couleur et monochrome professionnelles pour lesquelles l’accent est mis sur la fiabilité, la productivité et la sécurité.

Ces nouveaux équipements A4 couleur (séries CS421dn, CS521dn, CS622de, CX421adn, CX522ade, CX620 et CX625) et monochromes (séries MS725, MS820, MX720 et MX820) sont dotés d’un châssis en acier ainsi que de composants réputés fiables. Equipés de processeurs multicœurs et de capacités de mémoire accrues, ils sont par ailleurs dotés d’une intelligence embarquée et d’une organisation multitâche qui permet notamment l’envoi d’un fax en même temps que l’impression d’un document avec une reconnaissance optique de caractères en tâche de fond.

Sont également mis en avant : l’interface utilisateur comparable à celle d’une tablette, la technologie « Lexmark Color Replacement » proposée sur les imprimantes couleur qui permet aux clients d’imprimer avec précision, des fonctions de sécurité pour protéger les documents, les machines et les réseaux contre les accès non autorisés, et d’options d’impression mobile. Il est également possible d’imprimer via AirPrint, Google Cloud Print, Mopria ou Windows Mobile.

Proposés en option, des capteurs remontent des informations système vitales et détaillées, comme la tension moteur, la vitesse de rotation des ventilateurs ou les températures de fusion.

« C’est avec un grand plaisir que Lexmark introduit cette large gamme de nouvelles imprimantes aux performances et au rendement des consommables optimisés, se traduisant par une meilleure disponibilité, moins d’interventions et des économies sur le coût total de possession », affirme dans un communiqué Allen Waugerman, vice-président senior et directeur de la technologie Lexmark. « Ces nouvelles machines sont des atouts fiables, productifs et sécurisés pour les ressources IT d’une entreprise. Les équipes IT apprécieront la longévité, la résistance et la facilité de maintenance de ces machines, tandis que les utilisateurs reconnaîtront les avantages d’une impression monochrome de grande qualité, des performances exceptionnelles et une grande simplicité d’utilisation. »