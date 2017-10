Lexmark indique que son conseil d’administration a choisi à l’unanimité la candidature de Richard Geruson au poste de président et CEO de la société. A ce titre il siégera au conseil d’administration.

Ce vétéran, qui cumule 36 années d’expérience professionnelle, occupait depuis 6 ans le poste de président et CEO de Phoenix Technologies, fournisseur de microcodes et de logiciels d’optimisation. Auparavant, il fut le CEO de Voice Signal, éditeur de logiciels de reconnaissance vocale pour les téléphones mobiles. Il a également occupé des postes de vice-président et vice-président senior chez Nokia, IBM et Toshiba, ainsi qu’un poste de direction chez McKinsey. Il a débuté sa carrière en 1981 chez IBM.

Richard Geruson succède à David Reeder, qui a quitté la société en juin. Pendant la période de transition, c’est une équipe composée de Brock Saladin, senior vice-président et chief revenue officer, et d’Allen Waugerman, senior vice-président et chief technology officer, qui a dirigé Lexmark. Ces derniers continueront d’occuper leurs fonctions au sein de l’équipe de direction de la société sous l’autorité de Richard Geruson.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Richard chez Lexmark », explique dans un communiqué Mickey Kantor, président du conseil d’administration de la société. « Reconnu pour avoir dynamisé la croissance de grandes sociétés de technologie tout en renforçant leur rentabilité, il a toutes les qualités pour accompagner la réussite de Lexmark. »

Diplômé en sciences économiques de l’université de La Salle à Philadelphie, Richard Geruson est titulaire de diplômes de l’université d’Oxford, dont un master et un doctorat en économie. Il a participé à des projets de recherche à la Harvard Business School où il a publié un ouvrage intitulé « A Theory of Market Strategy ». Il a également siégé au conseil d’administration de plusieurs sociétés publiques et privées sur trois continents.