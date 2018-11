Un an à peine après son entrée en fonction, le président et directeur général de Lexmark Richard Geruson, s’en va pour « raisons personnelles ». Il s’agit du troisième départ de CEO en deux ans près ceux de Paul Rooke en décembre 2016 et de David Reeder en juin 2017. « Au nom de l’équipe Lexmark, je voudrais remercier Rich et lui souhaiter bonne chance, ainsi qu’à sa famille », déclare dans un communiqué Mickey Kantor, président du conseil d’administration, sans indiquer les raisons de cette démission. La recherche d’un successeur est en cours précise le document. Dans l’intervalle, Lexmark sera dirigée par un comité de direction composé d’Allen Waugerman, vice-président directeur et directeur de la technologie ; Brent Lambert, premier vice-président, directeur des affaires juridiques ; et Vivian Liu, senior vice-présidente et directrice financière.

En décembre 2016, la société a été acquise pour 3,6 milliards de dollars par un consortium d’investisseurs composé du fabricant chinois de puces pour cartouches d’encre Apex Technology, du fonds asiatique PAG Asia Capital et de Legend Capital (anciennement Lenovo Capital). Cette acquisition a été marquée par le départ de Paul Rooke, qui avait passé 25 ans dans la société dont 6 ans en tant que CEO.

Avant de rallier Lexmark, Richard Geruson, un vétéran qui cumule 36 années d’expérience professionnelle, occupait depuis 6 ans le poste de président et CEO de Phoenix Technologies, fournisseur de microcodes et de logiciels d’optimisation. Auparavant, il fut le CEO de Voice Signal, éditeur de logiciels de reconnaissance vocale pour les téléphones mobiles. Il a également occupé des postes de vice-président et vice-président senior chez Nokia, IBM et Toshiba, ainsi qu’un poste de direction chez McKinsey. Il a débuté sa carrière en 1981 chez IBM. C’est donc un dirigeant aguerri qui s’en va.

Son départ intervient quatre mois après que le fabricant d’imprimantes et fournisseur de solutions d’imagerie ait annoncé la suppression d’un millier d’emplois. « Le conseil d’administration, les investisseurs de la société et l’ensemble de l’organisation Lexmark restent particulièrement attachés à la croissance rentable de nos activités et à la fourniture continue de produits et de services de premier ordre dans le secteur à nos clients », tient toutefois à préciser Mickey Kantor. « Nous continuons d’être très confiants quant au succès à long terme de Lexmark. »