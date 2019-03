NetApp HCI fait des ravages sur le marché des infrastructures hyperconvergées si l’on en croit Jeff McCullough, vice-président des ventes channel pour les Amériques de la firme de Sunnyvale. Celui-ci a indiqué dans une interview à CRN que le produit avait enregistré au dernier trimestre une croissance à trois chiffres et généré des contrats de plusieurs millions de dollars.

« Une grande partie des contrats que nous avons conclus concernent des charges de travail lourdes dans les domaines de la santé, des services financiers. Il ne s’agit pas de transférer une petite application sur une plateforme HCI, mais de traiter réellement des applications de classe entreprise plus difficiles », a-t-il expliqué. « Notre plate-forme HCI affiche un taux de croissance à trois chiffres, bien évidemment issu d’une petite base, mais nous sommes arrivés sur ce marché avec une proposition de valeur très différente. »

Le spécialiste des services de données en nuage 100% Flash et hybride a pris pied sur le marché de l’hyperconvergence fin 2017. Sa plateforme d’appuie sur la plateforme tout flash SolidFire et son système d’exploitation Element qui automatise la gestion des données et évite les goulots d’étranglement.

NetApp a développé une série de partenariats stratégiques autour d’HCI, notamment avec Veeam et VMware. Bien que la plateforme soit actuellement conçue pour l’entreprise, la société n’écarte pas l’idée de s’adresser à une clientèle plus large. « À l’heure actuelle, nous nous concentrons sur les clients entreprise, mais cela ne signifie pas pour autant que nous ne sommes pas intéressés par certains besoins en matière de charges de travail moins lourdes », a déclaré Jeff McCullough à nos confrères. « Nous souhaitons poursuivre l’élargissement de notre portefeuille. »

Selon IDC, au deuxième trimestre 2018 (derniers chiffres connus), les ventes de systèmes hyperconvergés ont atteint 1,5 milliard de dollars, soit une croissance de 78% sur un an. Le marché est dominé par Dell, Nutanix, Cisco et HPE.