Les utilisateur·rice·s de SAP mettent davantage l’accent sur les solutions sur site que dans le cloud, selon une enquête menée auprès du groupe utilisateur·rice·s SAP germanophones (DSAG) en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

En janvier 2021, SAP a lancé le programme cloud RISE with SAP integration partner and hyperscaler après une chute de 23% du cours de l’action. Pourtant, en dépit de la nouvelle stratégie du géant logiciel, 85% des 434 répondants·e·s accordent plus d’importance aux solutions sur site que dans le cloud (77%).

Pour les solutions non-SAP, l’opinion varie. Les trois quarts accordent une importance moyenne ou élevée aux solutions sur site, tandis que 61% accordent la même importance au cloud.

Le DSAG indique avoir demandé à SAP de proposer des accords cloud transparents, flexibles et évolutifs avec les mesures correspondantes, ainsi que des déclarations contraignantes et des feuilles de route pour les stratégies de solutions cloud et sur site. Il a également demandé des modèles d’intégration et d’exploitation clairs dans les paysages applicatifs hybrides, notamment une collaboration entre le centre d’expertise client de SAP et les hyperscalers.

« Il ne peut y avoir de vide de processus entre les nouvelles solutions SAP et les approches hybrides », estime Jens Hungershausen, le président de DSAG. « Nous voulons que SAP fournisse un meilleur soutien sur mesure, plus efficace, aux clients dès le début du processus complexe de transformation. Et cela implique également d’inclure les partenaires plus efficacement et à un stade plus précoce ».