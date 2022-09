Le DSAG, un groupe représentant les utilisateur·rice·s germanophones de SAP, se plaint de l’augmentation des frais d’assistance technique concernant les logiciels d’entreprise de SAP. Le plus grand éditeur de logiciels en Europe prévoit en effet d’« ajuster » ses frais de support en fonction de l’inflation.

Le DSAG ne remet pas en cause cette augmentation mais plutôt le fait que la maintenance s’est amoindrie au fil du temps. « La manière dont SAP conditionne ses produits a changé en raison de sa stratégie de cloud computing », explique Thomas Henzler, membre du conseil d’administration de la DSAG pour les licences, le service et le support. « Nous assistons à une modularisation croissante du produit ERP de base (S/4HANA), ce qui signifie que les solutions qui faisaient auparavant toujours partie de l’ERP sont désormais de plus en plus commercialisées individuellement et le client doit donc les acheter en supplément ». Et d’ajouter : « Le coût de la maintenance reste le même pour les anciennes versions de l’ERP, même s’il n’y a pratiquement plus de développements pour elle. Aussi, nous considérons que ces tarifs sont inappropriés par rapport à la contrepartie garantie par contrat ».

Dans une déclaration, le fournisseur allemand souligne qu’il n’a pas augmenté le prix de sa maintenance pendant près d’une décennie, y compris pendant la pandémie de Covid-19, alors que de nombreux autres fournisseurs – parmi lesquels Microsoft, HPE et Cisco – ont augmenté leurs prix. La société estime ne faire que s’ajuster aux prix du marché.