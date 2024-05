Mener à bien sa transformation numérique est un impératif stratégique pour l’ensemble des organisations : grands comptes, mais également PME et PMI. Dans ce contexte, pouvoir accéder aux expertises et équipes nécessaires pour réussir son projet est un must have. C’est précisément sur ce point que les services managés sont aujourd’hui fortement plébiscités par les professionnels.

Mais pourquoi un tel succès ?

Rappelons tout d’abord que l’évolution rapide des technologiques et des modes de travail amène les entreprises à suivre un rythme d’innovation effréné pour rester compétitives. Il est donc crucial que le SI suive cette dynamique et puisse se transformer en continu : que ce soit au niveau de l’évolution des technologies qui le composent, mais aussi au niveau de son exploitation. Au final, l’objectif est de permettre aux entreprises de se concentrer sur leur métier et de ne pas avoir à gérer un SI en constante mutation.

Grâce à l’infogérance et aux services managés, il est ainsi possible de ne pas avoir à intégrer en interne des équipes IT étendues, difficiles à recruter et à fidéliser. Dans ce contexte, les infogéreurs accompagnent leurs clients dans leurs projets en leur permettant de se reposer sur leurs équipes pour s’assurer de la bonne performance et de l’évolution de leurs infrastructures et solutions stratégiques. Il s’agit donc de recourir à des expertises extérieures pour prendre les bonnes options et tirer le meilleur parti de son Système d’Information.

Comment initier sa démarche de services managés

Il n’existe pas un seul schéma de services managés. En effet, les besoins sont multiples et différents niveaux de services doivent être proposés. Cette approche permet de faire du sur-mesure et d’avoir une démarche progressive et adaptée à son stade de développement. En ce sens, il est possible d’évoquer progressivement différents sujets comme le support, l‘assistance ou encore l’exploitation.

La performance de son infrastructure informatique, sa capacité d’adaptation et sa résilience sont indispensables au succès d’une entreprise. Les services managés permettent d’améliorer la maîtrise et le pilotage de son SI en s’appuyant sur des expertises mobilisables à la demande. Ce faisant, ces dernières, quelle que soit leur taille, seront en mesure de se différencier et de gagner en compétitivité pour mener à bien leurs opérations dans un contexte où la maîtrise de la technologie est un réel différenciateur et un générateur de croissance.

Par Jean-Pierre GIL chez Syage