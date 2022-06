Les PME et ETI connaissent depuis quelques années une profonde évolution de leurs organisations, notamment encouragée par leur transformation numérique. Dans ce contexte, les interactions entre les métiers et la DSI s’intensifient et cela fait émerger de nouveaux usages et une manière différente de « consommer » l’informatique. Les équipes « métiers » demandent de plus en plus de ressources mais aussi d’agilité et de réactivité à leur DSI. Faire face à ces demandes ainsi qu’à la pénurie de profils qualifiés à recruter représente un véritable défi pour les responsables informatique. Les services managés proposés par des ESN spécialisées répondent notamment à ces enjeux et c’est dans ce contexte que la notion de services managés semble désormais se positionner comme un must have pour les PME.

À quoi correspondent les services managés ?

Concrètement, les entreprises peuvent décider de faire appel à des partenaires externes qui auront la tâche d’administrer, d’exploiter, de piloter, de faire évoluer et de sécuriser les infrastructures de leurs clients et éventuellement de les héberger. Garants du service délivré, ces partenaires vont donc délester leurs clients de certains freins ou contraintes à leur mission vis-à-vis des métiers.

Les offres de services managés

L’une des possibilités des offres de services managés du marché consiste à externaliser l’intégralité de l’infrastructure des clients et d’en assurer l’entière exploitation. Cette approche captive est souvent portée par les infogéreurs et opérateurs de cloud privé. Une autre possibilité existe et repose sur des offres de services managés ciblées sur une partie définie de l’infrastructure des clients. Son intérêt est de permettre aux clients de garder la vision globale de leur production afin de répondre à l’agilité demandée aux SI par les métiers. C’est cette dernière que nous proposons chez SYAGE.

Pourquoi opter pour les services managés ?

Une équipe infrastructure peut être confrontée à des situations diverses et variées qu’il lui est difficile de gérer entièrement en interne. De nombreux cas d’usages existent comme par exemple : l’accroissement d’activité, les difficultés de recrutement, l’accès à des compétences spécialisées que peut demander le traitement de certaines tâches, assurer une continuité d’activité dans le cadre d’une absence, gérer la charge des équipes internes, garantir un niveau d’engagement etc… C’est précisément pour faire face à ces cas d’usages que les fournisseurs de service managés apportent une réponse flexible et adaptée aux attentes des moyennes entreprises et des ETI.

Quelques grandes tendances en matière de services managés

Globalement, force est de constater que différentes offres semblent aujourd’hui fortement se distinguer sur le marché des services managés. Ainsi, les sujets liés à la cybersécurité, au stockage, au SD-WAN ou encore à la sauvegarde semblent occuper une place de choix dans les projets de services managés des entreprises. Ces domaines qui nécessitent de s’appuyer sur des compétences rares, expertes et onéreuses expliquent pourquoi les services managés sont une réponse opérationnelle et pertinente.

Fort de ces éléments, les services managés devraient continuer à se développer à grande échelle ces prochaines années.

Par Jean-Pierre GIL chez SYAGE