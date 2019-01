L’annonce devrait être faite ce jeudi. Pour la première fois depuis l’introduction de la suite bureautique – alors appelée Google Apps – il y a 12 ans, Google va augmenter G Suite révèle CRN. La firme de Mountain View a en effet informé ses revendeurs américains que le 2 avril prochain les abonnements mensuels de G Suite Basic et de G Suite Business seraient augmentés de 20%. Le prix de G Suite Entreprise quant à lui ne changera pas.G Suite Basic passera ainsi de 5 à 6 dollars par mois tandis que G Suite Business, qui offre davantage de fonctionnalités pour les entreprises, sera facturé 12 dollars par mois au lieu de 10 dollars actuellement. Les abonnements annuels seront désormais alignés sur les abonnements mensuels croit savoir CRN.

Cette hausse des prix était attendue ont expliqué les partenaires à nos confrères, « Ils ont apporté de nombreuses améliorations à leurs produits et doivent rechercher la rentabilité », a expliqué l’un d’eux.

Office 365 Business Essentials, l’équivalent approximatif de G Suite Basic, coûte 60 dollars par an pour la formule annuelle et deviendra donc moins cher que le service proposé par Google, la formule mensuelle coûte de son côté 6 dollars par mois soit le même prix que G Suite Basic après l’augmentation. « Avec le changement de tarification de G Suite et les dernières améliorations technologiques et en matière de licences de Microsoft, nous pensons que le moment est bien choisi pour que Microsoft puisse acquérir de nouveaux clients », s’est réjoui un partenaire de la firme de Redmond.

Reste à savoir si les changements de prix annoncés aux Etats-Unis auront un impact identique en Europe.