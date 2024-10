Dans son rapport 2024 sur l’état mondial de l’économie des compétences, Cornerstone a analysé l’évolution de la demande de compétences au cours des cinq dernières années. La vedette de cette étude du spécialiste de la gestion des talents est sans conteste l’IA générative. Les offres d’emploi qui lui sont liées ont progressé de 411% sur la période.

L’étude montre que ces offres ont véritablement explosé début 2023, soit peu de temps après l’introduction de ChatGPT-4. En l’espace d’un an, elles sont passées de moins de 0,05% à plus de 0,3% des offres globales. Reconnaissant le potentiel de la technologie pour stimuler l’innovation, rationaliser les opérations, et améliorer l’expérience des clients, les organisations se sont vite mises en quête d’une main d’œuvre qualifiée.

Les offres recensées par Cornerstone se concentrent sur les secteurs du développement logiciel (56.997) et du conseil en technologie (55.546). La demande se renforce aussi dans les services financiers, la santé, l’industrie pharmaceutique et le secteur bancaire, avec autour de 10.000 offres pour chacun.

Sur la même période de cinq ans, les offres dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et du Machine Learning (ML) ont progressé de 65%, pour représenter 2% du total des offres. L’Inde est en avance au niveau mondial avec 4,1% de son portefeuille d’offres d’emploi sur ces deux domaines. L’Allemagne (2,5%) est seconde, les États-Unis (2,1%) quatrième et la France (1,1%) se classe au 7e rang.

En élargissant encore le champ, les offres dans le domaine de l’analyse de données progressent de 52% et représentent 8% du total des offres. C’est quatre fois plus que pour les domaines de l’IA et du ML réunis.

Avec ces évolutions rapides, la demande en matière de technologies et d’innovation continue de dépasser les compétences disponibles sur le marché souligne l’étude. Cornerstone rappelle toutefois l’importance des compétences comportementales ou soft skills. Elles restent deux fois plus recherchées au niveau mondial que les compétences technologiques.