Amazon Web Services lance un programme ISV Partner Path pour permettre aux éditeurs de logiciels indépendants de développer et commercialiser plus facilement leurs solutions sur le cloud AWS.

A partir de janvier, les partenaires actuellement enregistrés en tant que partenaires technologiques et qui disposent de solutions logicielles qui s’exécutent sur ou sont intégrées à AWS seront automatiquement transférés dans le nouveau programme. Ils auront un accès immédiat aux programmes et avantages APN, sans avoir à répondre aux exigences du niveau Partenaire AWS. Ils conserveront par ailleurs leur éligibilité à des programmes tels qu’AWS SaaS Factory , AWS Competency et AWS Service Ready. Les partenaires-conseils AWS qui proposent des solutions logicielles en plus de leur pratique de services peuvent également rejoindre le programme sans affecter leur niveau de partenaire AWS actuel (Select, Advanced ou Premier).

AWS abandonne ainsi le marquage des ISV en tant que partenaires technologiques sélectionnés ou avancés en fonction de leur conformité à certaines exigences de niveau pour se concentrer plutôt sur la reconnaissance et la validation de leur niveau de service en badgeant leurs solutions logicielles a indiqué à CRN le patron du channel mondial de la société, Doug Yeum. « En adoptant des badges pour des solutions individuelles, nous pensons que nous nous alignons mieux sur la manière dont nos éditeurs de logiciels indépendants se lancent sur le marché et également sur la façon dont nos clients veulent acheter ces solutions auprès des éditeurs de logiciels indépendants », a-t-il expliqué. « De nombreux éditeurs de logiciels indépendants proposent plusieurs solutions, et nos clients nous ont dit qu’ils souhaitaient qu’AWS se concentre sur chaque solution… et s’assure que chaque solution fonctionne bien sur AWS. »

Pour être badgée chaque solution passera une AWS Foundational Technical Review (FTR), anciennement Technical Baseline Review, annoncée comme la pierre angulaire de l’engagement sur l’AWS ISV Partner Path.

La FTR permet par ailleurs aux partenaires « d’identifier et de corriger les risques dans leurs produits ou solutions en fonction des meilleures pratiques AWS en matière de sécurité, de fiabilité et d’excellence opérationnelle », insiste sur le blog de la société Gemma Graham, responsable principale du programme APN chez AWS.