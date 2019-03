Dell et Vanson Bourne ont interrogé 2.200 décideurs informatiques d’entreprises privées et publiques de plus de 250 salariés dans 18 pays et 11 secteurs d’activité, sur la maturité de leurs stratégies de protection des données. Les résultats publiés dans le troisième Global Data Protection Index, mettent en lumière un taux de croissance exponentiel sur deux ans du volume des data dans les entreprises : +569% au niveau global et un impressionnant +701% en France. Dans l’Hexagone, l’index a révélé une augmentation du volume moyen de données gérées, qui passe de 1,40 Po (pétaoctet) en 2016 à 11,22 Po en 2018, et une prise de conscience de leur valeur. Ainsi, en 2018, 80% des entreprises françaises sont conscientes de la valeur de leurs données. Toutefois, seulement 20 % d’entre elles les monétisent. Un taux nettement inférieur à ceux du Royaume-Uni (44 %) et des Etats-Unis (54%), la moyenne mondiale étant de 36%.

La plupart des entreprises dans le monde indiquent avoir du mal à protéger leurs données correctement. Ainsi, 76 % des entreprises mondiales ont rencontré une faille en 2018 et 27 % n’ont pas été en mesure de récupérer les données à l’aide de leur solution de protection. Les entreprises françaises semblent particulièrement touchées par la perte définitive de leurs données (39 %), plus que l’Allemagne (32 %) et le Royaume-Uni (20 %). Les organisations s’appuyant au moins sur deux fournisseurs pour la protection de leurs données sont les plus susceptibles d’être confrontées à un incident. Le Royaume-Uni est particulièrement exposé à ce risque (112 %), la France (58 %) restant cependant nettement au-dessus de la moyenne mondiale (35 %). Les incidents les plus courants sont les interruptions imprévues des systèmes (43%), les attaques par ransomware qui empêchent l’accès aux données (32%) et la perte de données (29%).

Vanson Bourne a par ailleurs analysé les coût générés par une perte de données comparé à ceux engendrés par des incidents. Les entreprises qui ont connu des temps d’arrêt ont subi en moyenne 20 heures d’indisponibilité au cours des 12 derniers mois, pour un coût de 527.000 dollars, tandis que ceux qui ont perdu des données ont perdu 2,13 To en moyenne, soit l’équivalent de 1 million de dollars. Encore une fois, les entreprises françaises s’en sortent mieux puisque les indisponibilités et la perte de données leur ont respectivement coûté l’équivalent de 382.000 et 493.000 dollars sur la même période.

En général, les entreprises rencontrent au moins un défi en matière de protection des données. Pour s’en tenir à l’Hexagone, 46% d’entre elles sont confrontées à la complexité de la configuration et de l’exploitation du logiciel/matériel de protection des données, ainsi qu’aux coûts liés au stockage et à la gestion des copies de sauvegarde. Elles sont presque aussi nombreuses (44%) à rencontrer des difficultés à se mettre en conformité avec les nouvelles réglementations telles que le RGPD. Enfin, 43% d’entre elles se plaignent de l’absence de solutions de protection des données pour les technologies émergentes.