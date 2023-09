Le conseil municipal de Birmingham (Birmingham City Council ou BCC) s’est déclaré en situation de détresse financière le 5 septembre, en raison de son incapacité à équilibrer son budget. Au moment où il doit débourser 760 M£ pour respecter ses obligations en matière d’égalité salariale, sa situation a été fragilisée par les dérives de son projet de migration vers l’ERP Oracle Fusion, dont le coût a explosé de 20 à 100 M£.

Le projet couvre les fonctions RH, finance, paie et approvisionnements. Lancé en 2018, il visait à remplacer un système SAP R3 sur site, très personnalisé mais vieillissant, par une plateforme SaaS plus standardisée. Oracle Fusion l’avait emporté, notamment pour ses capacités en termes d’automatisation, d’analyse et de mises à jour automatisées.

Lorsque le nouvel ERP est entré en opération en avril 2022, le projet avait déjà été révisé trois fois et son coût avait grimpé à 38,7 M£. L’étape de migration des données, menée par Egress Group, semble au moins s’être déroulée sans heurt. Le fournisseur rapportant avoir pu charger les 40 000 dossiers employés, 40 000 dossiers clients et 200 000 soldes de paie, sans interruption et dans le respect du budget et des délais impartis.

Le BBC explique que les difficultés sont dues surtout à un revirement sur la stratégie de mise en œuvre suivie. Initialement, le projet adopté par le conseil prévoyait d’adapter les processus internes au fonctionnement de l’ERP. « Cependant, les agents ont fait évoluer l’approche vers l’adaptation du système, ce qui signifie qu’Oracle a été personnalisé pour répondre aux processus opérationnels existants du conseil. Ce changement d’orientation a gravement affecté la capacité du conseil à mettre en œuvre correctement le système Oracle », explique-t-il dans un rapport.

Si le BBC ne rejette pas la faute sur Oracle, une source interrogée par The Register se montre plus critique en déclarant qu’ « Oracle Fusion n’est pas un produit adapté aux autorités locales, car il est très orienté vers une organisation manufacturière/commerciale. »

Quoi qu’il en soit, le conseiller et chef du conseil John Cotton a reconnu que la façon dont le système suit les transactions RH et financières pose des problèmes devant encore être résolus. A tel point que plus de 5 M£ ont été versés pour prolonger l’accès à l’ancien système SAP. Par ailleurs avec des économies attendues revues en baisse de 26,9 à 16 M£, le retour sur investissement du projet s’annonce plus que lointain.

Ironie du sort, le fondateur et directeur technique d’Oracle Larry Ellison avait mis en avant le projet, lors d’une conférence téléphonique de présentation des résultats du groupe en 2021, pour souligner les succès dans la conquête de clients SAP. L’exemple parait désormais bien mal choisi.