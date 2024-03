IDC prévoit une nouvelle croissance à deux chiffres des dépenses de sécurité européennes, avec une hausse de 12,3 % en 2024, après 12,2% en 2023. Des dépenses qui vont continuer d’augmenter à un rythme soutenu dans les prochaines années pour atteindre 84 milliards de dollars en 2027, une estimation revue à la hausse de 5 milliards de dollars par rapport à la précédente prévision de septembre 2023.

« Les organisations européennes sont confrontées à des niveaux de cybermenace sans précédent, entraînés par une économie cybercriminelle énorme et vorace, la prolifération de tous les outils et services d’attaque imaginables sur le dark web et un paysage géopolitique turbulent », souligne Mark Child, analyste chez IDC.

Le cabinet d’études insiste aussi sur la nécessité pour les organisations européennes de se conformer aux réglementations nationales et internationales telles que NIS2 et DORA.

« L’Union européenne s’efforce d’améliorer la cyber-résilience à l’échelle régionale grâce à une série de mesures législatives qui entraîneront notamment une implication beaucoup plus grande de la direction générale dans la stratégie de cybersécurité », pointe Mark Child.

IDC conseille d’articuler les stratégies d’investissement « autour d’une meilleure quantification des cyber-risques, d’un équilibre entre mesures préventives et proactives, de la prise en compte de tous les groupes d’utilisateurs et processus métier, et de la disponibilité des compétences et ressources requises, tant en interne qu’en provenance de tiers ». Tout aussi exposées mais moins préparées, les entreprises de taille moyennes « se concentreront de plus en plus sur les services gérés, ainsi que sur la formation de leurs collaborateurs ».

Les industries qui augmenteront le plus leurs dépenses en 2024 seront la banque (+14,2%), les médias et le divertissement (+14%), ainsi que l’aérospatiale et la défense (+13,8%). Par ailleurs 5 secteurs (banque, gouvernement, collectivités, télécommunications, commerce de détail) concentreront 38% des dépenses.